

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری به میزبانی فورده نروژ، دو نماینده دسته فوق سنگین ایران علی داوودی و آیت شریفی روی تخته رفتند.

آیت شریفی پیش از مسابقات از ناحیه پا دچار مصدومیت و تا قبل از برگزاری مسابقه، حضورش بر روی تخته نامعلوم بود، در نهایت در همان ابتدای مسابقه اسم آیت شریفی در لیست نفرات حاضر در مسابقه دیده شد، اما زمان وزنه زدن او روی تخته نیامد و از حضور در مسابقات انصراف داد.