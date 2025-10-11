\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u06a9\u0634\u0641 \u0627\u0633\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0634\u0648\u062f.