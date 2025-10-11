پخش زنده
امروز: -
رویداد ملی ایران جان از امروز تا بیست و پنجم مهر ماه به استان فارس اختصاص دارد. رویدادی که تلاش دارد ایران متکثر و در عین حال واحد را درآینه رسانه ملی بازنمایی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، صدای خوش برداشت، این روزها از باغهای لیمو ترش فارس به گوش میرسد. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: این استان با ۱۷ هزار هکتار سطح زیرکشت لیمو ترش، سالانه بیش از نیمی از محصول کشور را تامین میکند.
ابوالفضل زمانی فرد افزود: بیشترین سطح باغهای لیموترش استان فارس در شهرستانهای قیر و کارزین، جهرم، داراب، فیروزآباد و کازرون است.
کارشناس مسئول مرکبات و نخیلات فارس هم گفت: بیش از ۴۰ درصد لیموهای برداشت شده در ۱۷ کارگاه سورت و بسته بندی میشود تا علاوه بر تامین نیاز بازارهای داخلی به کشورهای دیگر هم صادر شود.
محمدجواد عرب افزود: علاوه بر صادرات، حدود ۶۰ درصد از این محصول هم برای فرآوری و آبگیری راهی کارخانهها میشود. برداشت این محصول دراستان فارس با لیمو پرشین آغاز و با برداشت لیمو لیسبون به پایان میرسد.