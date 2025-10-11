به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسینی گفت: در این جشنواره ۱۵۰ نفر از دانش آموزان معلول تحت پوشش آموزش پرورش استثنایی در ۱۶ ایستگاه ورزشی و در رشته‌های مختلف با هم رقابت کردند.

وی ادامه داد: دانش آموزان مستعد در این جشنواره شناسایی و برای رقابت‌های کشوری و تیم ملی انتخاب می‌شوند.

گفتنی است ۱۸ تا ۲۴ مهر به عنوان هفته ملی پاراالمپیک نامگذاری شده و در این هفته رشته‌های مرتبط با جانبازان و توان یابان معرفی می شود.