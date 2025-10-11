پخش زنده
طرحهای عمرانی بهسازی و آسفالت راههای روستایی در شهرستان خوی با حضور مسئولان استانی و محلی آغاز و چند محور نیز همزمان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عملیات اجرایی این طرحها در چارچوب برنامه جامع توسعه راههای روستایی استان و با هدف بهبود دسترسی روستاییان به مراکز خدماتی و اقتصادی انجام میشود.
عادل نجف زاده، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت:در شهرستان خوی همزمان چند مسیر روستایی به بهرهبرداری رسید و چند طرح دیگر نیز آغاز شد. مجموع اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای این طرحها بیش از هفتصد میلیارد ریال است.
ارسلان شکری، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی نیز با اشاره به گستردگی شبکه راههای روستایی استان افزود:در سطح استان بیش از نههزار و پانصد کیلومتر راه روستایی وجود دارد که عملیات بهسازی و آسفالت آنها با اعتباری افزون بر سههزار و پانصد میلیارد ریال در دهها محور در حال اجراست.
وی گفت: در خوی نیز بیش از پنجاه کیلومتر از راههای روستایی در قالب این طرحها بازسازی و آسفالت شده است.
غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه خوی هم در حاشیه این مراسم اظهار داشت:با اجرای این طرحها بخش مهمی از مطالبات مردم روستاهای شهرستان در حوزه راههای ارتباطی برطرف شد. توسعه و ایمنسازی مسیرهای روستایی از پایههای اصلی پیشرفت و پایداری اقتصادی در مناطق روستایی است.
بهسازی راههای روستایی خوی بخشی از برنامه تحول در راههای روستایی آذربایجانغربی است که با هدف توزیع عادلانه زیرساختها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات آموزشی، درمانی و اقتصادی در دست اجرا قرار دارد.