به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مسئول مؤسسه ی خیریه آبشار عاطفه ها در لرستان گفت:در قالب رزمایش پیوند مهر و با مشارکت مؤسسه ی خیریه آبشار عاطفه ها ،یکصد سری جهیزیه به ارزش سه میلیارد تومان به نوعروسان استان اهداء شد.



نماینده ولی فقیه استان لرستان در این رزمایش گفت :کاری که برای خشنودی خدا و در راه خدمتگزاری به مردم باشد کاری ارزشمند و ماندگار است.



حجت الاسلام و المسلمین سید احمد شاهرخی ،بنیاد مستحکم ازدواج را از اصلی ترین ارزش‌ها عنوان کرد و افزود:در امر ازدواج طرفین باید بر اصول صداقت،راستی و درستی پایبند باشند.





