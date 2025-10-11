به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با گذشت هفت روز از شهادت سردار نظر همتی، مراسم گرامی داشت وی با حضور همرزمان و مردم وفادار به راه و آرمان شهدا در مسجد جامع ایلام، برگزار شد.

سردار جانباز حاج «نظر همتی» متولد سال ۱۳۴۳ در شهرستان دهلران بود.

او از نخستین روز‌های دفاع مقدس به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل پیوست و به‌عنوان یکی از فرماندهان اثرگذار لشکر ۱۱ امیرالمؤمنین شناخته می‌شد.

وی سال ۱۳۶۷ در عملیات «چلچراغ» در حالی‌که طراحی نقشه و فرماندهی اتاق جنگ را برعهده داشت؛ بر اثر موج انفجار و اصابت ترکش از ناحیه نخاع به شدت مجروح شد.

او پس از پایان جنگ، زندگی خود را وقف پیگیری امور جانبازان و رسیدگی به مشکلات همرزمان مجروحش کرد و سال‌ها در آسایشگاه جانبازان شهید بهشتی تهران زندگی اش را گذراند.

این جانباز سرافراز سرانجام پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت، در ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست.