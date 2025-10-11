نخستین مرحله مسابقات انتخابی تیم زیر ۲۱ سال در قالب جام دوستی ایران و کره جنوبی با درخشش نمایندگان زنجان و کسب یک مدال طلا و یک نقره برای این استان همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان، رقابت‌های تکواندو جام دوستی ایران و کره‌جنوبی تحت عنوان نخستین مرحله از مسابقات انتخابی تیم زیر ۲۱ سال، با قهرمانی تکواندوکاران تهران به پایان رسید.

در وزن هشتم، این حمیدرضا حسنی از زنجان بود که صاحب نشان طلا شد.

همچنین متین بهاری، دیگر ورزشکار زنجانی در این رقابت‌ها به مدال نقره بسنده کرد.

این دوره از مسابقات باحضور ۶۹۰ ورزشکار به میزبانی آذربایجان شرقی برگزار شد.