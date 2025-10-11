تیم‌های پرسپولیس و عقاب در دیداری دوستانه به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری دو بر صفر قرمزپوشان تهرانی به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شاگردان وحید هاشمیان در دیداری دوستانه به مصاف عقاب رفتند. این دیدار در مجموعه ورزشی شهید کاظمی برگزار شد و در نهایت با پیروزی دو بر صفر پرسپولیس خاتمه پیدا کرد.

گل‌های پرسپولیس را امین کاظمیان و امید عالیشاه به ثمر رساندند. در این بازی ۱۵ بازیکن تیم پرسپولیس بنا به دلایل مختلف غایب بودند و وحید هاشمیان از چندین بازیکنان تیم‌های پایه استفاده کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس شنبه بیست‌وششم مهرماه در هفته هفتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران به مصاف خیبر خرم آباد خواهد رفت.

پرسپولیس در حال حاضر با کسب هشت امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد.