از تولید تا مصرف در استان با ایجاد طرح زنجیره امین
رئیس بسیج بازاریان و اصناف کشور: انحصار در واردات کالاهای اساسی باید شکسته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس بسیج بازاریان و اصناف کشور در نشست با فعالان اقتصادی استان با بیان اینکه تولید کالاهای اساسی و معیشتی مردم در اولویت کاری مسئولان است گفت: انحصار در واردات کالاهای اساسی باید شکسته شود و تولید کنندگان باید تلاش کنند که تولید را به حداکثر برسانند.
سردار حسنپور افزود: این طرح باید حلقهای برای همه فعالان اقتصادی سراسر کشور و استان خراسان جنوبی باشد چرا که در افزایش مبادلات تجاری با کشور افغانستان میتواند اثر گذار باشد.
وی گفت: اجرای طرح شهید سلامی هم برای تامین نیازهای استان اجرایی میشود.