پیشثبت نام از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵
سرپرست حج و زیارت استان بوشهر از آغاز پیشثبت نام متقاضیان تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مهدی صداقت در جمع خبرنگاران بیان کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده از سوی سازمان حج و زیارت، مقرر شده از افراد شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ برای ثبت نام مقدماتی (پیشثبت نام) طبق زمان بندی پیش ثبت نام دعوت شود.
وی افزود: بر این اساس، دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع میتوانند از فردا یکشنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۰ صبح با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به بروز رسانی اطلاعات خود و همراهان طبق زمان بندی تعیین شده در سامانه و پیشثبت نام اقدام کنند.
سرپرست حج و زیارت استان بوشهر اولویتهای ثبتنام را بدین شرح اعلام کرد: اولویت اول شامل تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ است که ساعت مراجعه آنها ۱۰ صبح یکشنبه ۲۰ مهر است و اولویت دوم شامل تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۸۶ است که میتوانند از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۳ مهر به سامانه حج و زیارت مراجعه کنند.
وی ادامه داد: همچنین اولویت سوم شامل تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آذر سال ۱۳۸۶ است که از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۶ مهر باید به سامانه مذکور مراجعه و پیشثبت نام کنند.
وی تاکید کرد: در صورت مراجعه نکردن هریک از اولویتهای اعلام شده، تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، برای ظرفیتهای باقیمانده از دارندگان اولویتهای بعدی دعوت میشود.