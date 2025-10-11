پخش زنده
رئیس مرکز مدیریت راههای استان یزد: در شش ماهه ابتدایی سال جاری، مجموعاً ۱۷ هزار و ۴۶۹ مورد تماس با مرکز مدیریت راهها برقرار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسین عقدایی افزود: تعداد هشت هزار و ۲۳۱ مورد شکایت نیز به طرفیت استان یزد از طریق سامانههای مرکز مدیریت راهها به ثبت رسیده که این مرکز در حال رسیدگی و پاسخگویی به آن است.
وی با اشاره به زیرساختهای هوشمند جادهای استان گفت: در حال حاضر تعداد ۱۰۸ سامانه ترددشمار و ۷۰ دوربین ثبت تخلف فعال در محورهای مواصلاتی استان یزد در حال پایش و ثبت اطلاعات ترافیکی و تخلفات رانندگی هستند.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان تصریح کرد: محورهای یزد ـ مهریز، مهریز ـ یزد و یزد ـ تفت به عنوان پرترددترین محورهای استان از ابتدای سال جاری بوده و متوسط سرعت ثبت شده در جادههای استان نیز ۷۵ کیلومتر بر ساعت است.
وی متوسط تردد ساعتی در جادههای استان را ۱۶۳ مورد و متوسط تردد روزانه را سه هزار و ۹۰۴ مورد اعلام کرد و اظهار داشت: متوسط تردد ساعتی در ششماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهشی معادل ۱۶ درصد مواجه بوده است.