به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی به شرایط کشور و برخی از مشکلات و کمبود‌ها تاکید کرد:دولت برای کاهش این مشکلات تلاش می‌کند.

استاندار گلستان با بیان اینکه گلستان تلاش می‌کند تا در بخش‌های مختلف توسعه پیدا کنیم افزود:امروز پلاک گذاری ماشین‌های خارجی در منطقه آزاد اینچه برون درحال پیگیری است که بزودی انجام شود.

او همچنین به افتتاح سد نرماب در آینده نزدیک اشاره کرد و ادامه داد: همچنین سد چایلی بعد از ۲۰ سال مشکلاتش حل شده است..

استاندار بیان کرد:با منابع محدود می‌شود کار‌های بزرگ انجام داد امروز حفظ ایران و انقلاب از اوجب واجبات است و جلوی فرافکنی‌ها را باید بگیریم.

دکتر آهی مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها نیز گفت: با ایجاد شورای راهبری متشکل از جوانان در کشور، شایسته سالاری انجام شده لست.

او با بیان اینکه تربیت نیروی مدیریتی وظیفه احزاب است افزود: دولت مردمی نقد را می‌پذیرد و احزاب نقش خطیری در تقویت مشارکت عمومی مردم دارند..