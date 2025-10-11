پخش زنده
استاندار گلستان در نشست احزاب و فعالان سیاسی استان گفت: احزاب موجب می شوند مردم در تمامی عرصه ها ورود یابند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی به شرایط کشور و برخی از مشکلات و کمبودها تاکید کرد:دولت برای کاهش این مشکلات تلاش میکند.
استاندار گلستان با بیان اینکه گلستان تلاش میکند تا در بخشهای مختلف توسعه پیدا کنیم افزود:امروز پلاک گذاری ماشینهای خارجی در منطقه آزاد اینچه برون درحال پیگیری است که بزودی انجام شود.
او همچنین به افتتاح سد نرماب در آینده نزدیک اشاره کرد و ادامه داد: همچنین سد چایلی بعد از ۲۰ سال مشکلاتش حل شده است..
استاندار بیان کرد:با منابع محدود میشود کارهای بزرگ انجام داد امروز حفظ ایران و انقلاب از اوجب واجبات است و جلوی فرافکنیها را باید بگیریم.
دکتر آهی مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها نیز گفت: با ایجاد شورای راهبری متشکل از جوانان در کشور، شایسته سالاری انجام شده لست.
او با بیان اینکه تربیت نیروی مدیریتی وظیفه احزاب است افزود: دولت مردمی نقد را میپذیرد و احزاب نقش خطیری در تقویت مشارکت عمومی مردم دارند..