به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، کیم جونپیو، سفیر کره جنوبی در ایران و مرتضی صفری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی در ارومیه دیدار کرد که در این دیدار قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه و ثانی مسئول نمایندگی وزارت خارجه در آذربایجان غربی نیز حضور داشتند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی دراین دیدار با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه‌های گردشگری، تاریخی و طبیعت آمادگی استان را برای برگزاری تور‌های آشناسازی برای آژانس‌های گردشگری کره جنوبی اعلام کرد.

مرتضی صفری همچنین از آمادگی استان برای پذیرش سرمایه‌گذاران کره‌ای در حوزه گردشگری خبر داد.

وی نسخه انگلیسی کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان که در آن ۱۰۴ فرصت گردشگری معرفی شده است را به سفیر کره‌جنوبی تقدیم کرد و همچنین دراین دیدار کتاب آذربایجان غربی نگارخانه تاریخ و طبیعت تقدیم سفیر کره جنوبی شد.

در این دیدار سفیر کره جنوبی علاقه‌مندی خود را برای توسعه همکاری‌ها در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه گردشگری اعلام کرد.