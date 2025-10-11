هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال ایران با پیروزی تیم‌های مدعی گیتی‌پسند و مس سونگون برابر حریفان‌شان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال ایران که از دیروز آغاز شده بود، عصر امروز با برگزاری ۴ دیدار باقی‌مانده به پایان رسید.

در این دیدارها، تیم گیتی‌پسند با نتیجه ۳ بر صفر عرشیای شهر قدس به پیروزی رسید و با ۳۳ امتیاز جایگاهش را در صدر جدول محکم کرد.

مس سونگون هم ۶ بر ۲ پردیس قزوین را از پیش‌رو برداشت و با ۲۸ امتیاز در جایگاه دوم باقی ماند تا همچنان جدی‌ترین تعقیب‌کننده گیتی‌پسند باشد.

گهر زمین سیرجان هم ۴ بر یک جوادالائمه شهرکرد را شکست داد و با ۲۳ امتیاز در رده سوم قرار گرفت. در دیگر دیدار همزمان، فولاد هرمزگان با نتیجه ۳ بر یک برابر سن‌ایچ ساوه شکست خورد.