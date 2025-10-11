پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با آیین بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی نیروگاههای خورشیدی کشور با مجموع ظرفیت ۶۵۰ مگاوات، کلنگ احداث نیروگاه خورشیدی ۳۵۰ مگاواتی روستای حصارگلی ورامین امروز به زمین زده شد و اجرای این پروژه بزرگ گامی مهم در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تأمین پایدار برق در استان تهران به شمار میرود.