۱۵۰ هزار تن میلگرد و شمش احتکار شده در شهرستان دزفول کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده انتظامی خوزستان گفت: در راستای مبارزه با احتکار کالا‌های اساسی، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با همکاری پلیس شهرستان دزفول با انجام کار اطلاعاتی از احتکار محصولات فولادی مطلع شدند.

سردار سید محمود میر فیضی افزود: با تحقیقات پلیس مشخص شد تعدادی از افراد سودجو اقدام به احتکار محصولات آلیاژی در انبار یکی از کارخانجات شهرستان دزفول کرده‌اند تا با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی و ایجاد اخلال در بازار، بتوانند آن را به قیمت‌های بسیار بالاتری عرضه و به فروش برساند.

وی با اشاره به اینکه ماموران پلیس پس از اخذ مجوز قضائی در بازرسی از محل، ۱۵۰ هزار تن "میلگرد و شمش" احتکار شده را کشف و یک متهم را دستگیر کردند، ادامه داد: کارشناسان ارزش محصولات آلیاژی احتکار شده را ۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان بیان کرد: متهم که با توجه به نیاز مبرم کشور به این محصولات قصد سوء استفاده از این موقعیت را داشت با تشکیل پرونده احتکار و اخلال در نظم اقتصادی، تحویل مرجع قضائی داده شد.

سردار میرفیضی با بیان اینکه محموله کشف شده از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در چرخه توزیع در بازار قرار خواهد گرفت، گفت: مبارزه با قاچاق و احتکار کالا در دستور کار پلیس استان قرار دارد.