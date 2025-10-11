تکمیل بیمارستان بیماران خاص سبزوار، در دستور کار بهزیستی
تکمیل بیمارستان بیماران خاص وصعب العلاج حضرت علی اصغر (ع) سبزوار مورد توجه بهزیستی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی امروز در آیین افتتاح مرکز توانبخشی و نگهداری بیماران روانی مزمن نوید در مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار گفت: سازمان بهزیستی با تربیت مشاوران و روانشناسان متخصص، ایجاد ساختارها و گسترش خدمات متنوع، مسئولیت اجتماعی خود در این حوزه را به درستی ایفا کرده است.
سید جواد حسینی ادانه داد:طرح سلامت اجتماعی محله محور سازمان بهزیستی (سلام) با هدف توانمندسازی مبتنی بر جامعه، استعدادیابی و فراهم آوردن شرایطی برای امکان حضور سالمندان محلات در مدارس برای مشارکت در طرح سلامت و آموزش همراه با نشاط در مراکز استانها اجرا میشود که اجرای آن در مدارس سبزوار نیز میتواند مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: با تشکیل گروههای همیاران سلامت روانیاجتماعی برای نوجوانان تحت عنوان طرح «مانا» و برای زنان با عنوان «خاتم» در ۸۰۰ شهر کشور، ۹۸ هزار دختر و پسر نوجوان زیر پوشش خدمات پیشگیری و توانمند سازی قرار گرفتهاند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت:همچنین ۶۵۰ هزار دانش آموز در سراسر کشور، زیر پوشش خدمات تحصیلی استاندارد این سازمان هستند
حامد قربانی، فرماندار سبزوار، نیز گفت:با توجه به سیر صعودی سالمندی و نیز افزایش جمعیت، راه اندازی مرکز خدمات جامع توانبخشی بهزیستی در سبزوار ضروری است.
وی افزود:با ساخت مرکز خدمات جامع توانبخشی، علاوه بر پیشگیری از آسیبهای مختلف ارائه خدمات مختلف غربالگری، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و فیزیوتراپی و مانند آن به جامعه هدف در غرب استان، فراهم میشود.
فرماندار سبزوار گفت: میزان آسیبهای اجتماعی در سبزوار، طی سالهای اخیر به سبب مهاجرپذیری و رشد حاشیه نشینی، بیشتر شده است که پیشگیری ومقابله با این آسیبها وظیفه همه دستگاههاست.
وی ادامه داد: برپایی کارگاههای آموزشی و توانمندسازی با محوریت بهزیستی و دستگاههای متولی با رویکرد آگاه سازی و پیگشیری نقش مهمی در کاهش آسیبها دارد.
قربانی گفت:با توجه به جمعیت ۶۵ هزار نفری دانش آموزی شهرستان سبزوار، کمبود فضای آموزشی و تراکم برخی کلاسهای درس، یکی از چالشها و آسیب اجتماعی است که با شکل گیری نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی، با مشارکت مردم مشکل کمبود سرانه فضای آموزشی برطرف میشود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار نیز در این مراسم گفت: افتتاح مرکز توانبخشی و نگهداری بیماران روان مزمن نوید سبزوار با ظرفیت نگهداری حدود ۱۰۰ بیمار روانی در دانشگاه آزاد اسلامی، اقدامی ارزشمند در ارائه خدمات به جامعه هدف است.
قاسمی افزود:این دانشگاه با عمل به مسئولیت اجتماعی خود، میتواند الگویی برای دیگر نهادهای غیردولتی باشد که سهم خود را در بهبود اوضاع و جامعهای سالم، ایفا نماید.