هشت طرح عمرانی و امدادی جمعیت هلال احمر استان با حضور استاندار گیلان و دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور، به صورت متمرکز در رشت به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شعبه هلال احمر شهرستان رشت، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان گیلان و مرکز امداد هوایی چاف لنگرود از جمله طرحهای هلال احمر گیلان بود که امروز با حضورهادی حقشناس استاندار گیلان و میثم افشار دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به بهره برداری رسید.
استاندار گیلان در مراسم بهره برداری از این طرحها با اشاره به توسعه زیرساختهای امدادی در استان گیلان گفت: برای اجرای این طرحها در مجموع ۸۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
هادی حق شناس افزود: با بهره برداری از طرحهای امروز، ۱۹۲ دستگاه خودروی امدادی و پشتیبانی شامل ۳ دستگاه خودروی نجات تیپ ۲، ۲۶ دستگاه آمبولانس کمکدار، ۴۰ دستگاه خودروی سواری، ۷ دستگاه وانت دو کابین و تک کابین و ۱۹ دستگاه کامیون و دو کابین، هم به به ناوگان هلال احمر استان اضافه شد.
استاندار گیلان گفت: ارتقای توان عملیاتی، تسریع در خدماترسانی در زمان بحران و افزایش آمادگی نیروهای امدادی در بهبود کیفیت خدمات رسانی هلال احمر بسیار اثر گذار است.
هادی حق شناس با بیان اینکه گیلان بهدلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی، جزو استانهای حادثهخیز است گفت: افزایش توان لجستیکی و تجهیز ناوگان امدادی هلال احمر، زمینهساز ارتقای آمادگی در برابر حوادث طبیعی از جمله سیل و رانش زمین است و موجب آرامش خاطر مردم استان خواهد شد.