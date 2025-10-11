پخش زنده
رئیس پلیس فتای استان یزد: برخی افراد در فضای مجازی اقدام به تبلیغ دروغین با عنوان فروش تورهای زیارتی و گردشگری میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی گفت: افراد سودجو با درج آگهیهای دروغین با موضوع فروش بلیت لحظه آخری و یا تورهای ارزان قیمت مشهد مقدس و دیگر تورهای گردشگری با قیمت غیرواقعی و جذاب از هموطنان کلاهبرداری میکنند.
وی افزود: در بررسیهای انجام شده توسط تیم رصد و پایش فتا استان مشخص گردید کلاهبرداران در برنامه دیوار و یا شبکههای اجتماعی داخلی و خارجی با آگهی «فروش تور زیارتی و گردشگری» دام خود را برای قربانیان پهن میکنند و قربانی با برقراری تماس با آگهی دهنده مبالغی به عنوان بیعانه پرداخت میکند، ولی کلاهبرداران نه تنها هیچ خدماتی به مالباخته ارائه نمیدهند بلکه پاسخگوی پیامها و تماسهای تلفنی وی نیز نیستند.
رئیس پلیس فتا خاطر نشان کرد: شهروندان برای خرید یا پیش خرید بلیت یا ثبتنام در تورهای سیاحتی و زیارتی به دفاتر مجاز و معتبر مراجعه و از خرید اینترنتی از سایتهای متفرقه و فاقد مجوز یا شبکههای اجتماعی خودداری کنند.
ابوالحسینی ادامه داد: همچنین برخی تبلیغات که در سایتهای واسطهگر با عناوین بلیط تخفیف دار، لحظه آخری، تورهای گردشگری سریع و و ارزان و… منتشر میشود بهمنظور کلاهبرداری بوده و هموطنان باید حتیالامکان به صورت حضوری پس از تأیید هویت و اصالت ارائه دهنده خدمات اقدام به واریز وجه و ارائه اطلاعات هویتی خود کنند.
وی از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در بستر فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بلافاصله موضوع را از طریق پل ارتباطی ۰۹۶۳۸۰ به کارشناسان مرکز فوریتهای سایبری پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم به عمل آید.