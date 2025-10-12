به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان در جریان سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به استان گفت:مقرر شد طرح راه‌آهن ازنا به الیگودرز که هم‌اکنون ۶۵ درصد پیشرفت دارد، تأمین اعتبار شده و تا اتصال به شبکه ریلی اصفهان ادامه پیدا کند.

سید سعید شاهرخی در حاشیه ی سفر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به الیگودرز افزود:اعضای کمیسیون کمک بسیار ارزشمندی برای رفع مشکلات و نیازمندی‌های استان به‌ویژه در شهرستان‌های الیگودرز، ازنا و دورود ارائه کردند.

استاندار لرستان با تأکید بر تسریع در اجرای طرح راه الیگودرز به داران و ساخت کمربندی دورود گفت: مصوب شدبا مشارکت بنیاد مسکن ۸۰ هزار مترمربع آسفالت راه‌های روستایی و ۱۴ کیلومتر راه روستایی با کمک اداره راهداری اجرا شود.

وی با اشاره به طرح مهم اشتغال‌زا در استان گفت: تأکید شد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رایزنی لازم برای تسریع در ساخت کارخانه لاستیک‌سازی بارز در الیگودرز انجام شود که این طرح می‌تواند تحول بزرگی در منطقه ایجاد کند.

شاهرخی افزود: همچنین با پیگیری‌های انجام شده، مقرر شد وزارت کار و شستا، در ساخت لاستیک سازی بارز تحول ایجاد کند و ساخت و تکمیل این طرح تسریع شود.