استاندار لرستان از تأمین اعتبار برای طرح راه آهن ازنا به الیگودرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان در جریان سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به استان گفت:مقرر شد طرح راهآهن ازنا به الیگودرز که هماکنون ۶۵ درصد پیشرفت دارد، تأمین اعتبار شده و تا اتصال به شبکه ریلی اصفهان ادامه پیدا کند.
سید سعید شاهرخی در حاشیه ی سفر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به الیگودرز افزود:اعضای کمیسیون کمک بسیار ارزشمندی برای رفع مشکلات و نیازمندیهای استان بهویژه در شهرستانهای الیگودرز، ازنا و دورود ارائه کردند.
استاندار لرستان با تأکید بر تسریع در اجرای طرح راه الیگودرز به داران و ساخت کمربندی دورود گفت: مصوب شدبا مشارکت بنیاد مسکن ۸۰ هزار مترمربع آسفالت راههای روستایی و ۱۴ کیلومتر راه روستایی با کمک اداره راهداری اجرا شود.
وی با اشاره به طرح مهم اشتغالزا در استان گفت: تأکید شد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رایزنی لازم برای تسریع در ساخت کارخانه لاستیکسازی بارز در الیگودرز انجام شود که این طرح میتواند تحول بزرگی در منطقه ایجادکند.
شاهرخی افزود: همچنین با پیگیریهای انجام شده، مقرر شد وزارت کار و شستا، در ساخت لاستیک سازی بارز تحول ایجاد کند و ساخت و تکمیل این طرح تسریع شود.