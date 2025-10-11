به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جشنواره مینی‌المپیک به مناسبت روز جهانی کودک با حضور بیش از ۴۰۰ کودک ۴ تا ۷ ساله در سالن شهیدان جودی برگزار شد.

این جشنواره به همت هیئت ورزش‌های همگانی استان و سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری قم و با مشارکت مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهاد‌های همکار از جمله هیئت ورزش‌های همگانی سپاه، دانشگاه علوم پزشکی و دادگستری استان برگزار شد.

در این جشنواره که با هدف ایجاد نشاط، شادی و ترویج روحیه ورزش و بازی در میان کودکان برگزار گردید، رشته ورزشی خاصی مدنظر نبود و برنامه‌ها در قالب بازی‌ها و آیتم‌های طراحی‌شده تفریحی ـ ورزشی اجرا شد.

در حاشیه این رویداد شاد و پرنشاط، برنامه‌ای با عنوان «جشنواره مشق مهربانی» نیز برگزار شد که در آن خانواده‌ها با اهدای لوازم‌التحریر، در پویش حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار مشارکت کردند.