به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت آب غدیر خوزستان گفت: ظهر امروز یک دستگاه سواری ساینا با خط انتقال آب در نزدیکی روستای صراخیه در محور دارخوین به شادگان برخورد کرد.

داود حری با اشاره به اینکه پس از اعلام وقوع این حادثه تیم‌های امدادی و عملیاتی این شرکت به محل اعزام شدند، ادامه داد: با تلاش نیرو‌های فنی و عملیاتی آب غدیر خوزستان این خط انتقال مرمت و وارد مدار بهره برداری شد.

بر اثر این سانحه خودروی ساینا دچار حریق شد که سه مرد ۲۴، ۱۹ و ۱۷ سال مصدوم شدند که توسط امدادگران فوریت‌های پزشکی شادگان به بیمارستان معرفی این شهرستان اعزام شدند.