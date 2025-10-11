\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u00a0\u06cc\u06a9 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0633\u0646\u06af\u200c\u0646\u0648\u0631\u062f\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06a9\u0648\u0647\u0646\u0648\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0648\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n