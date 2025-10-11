سالانه ۲۰ میلیون زائر و گردشگر وارد شهر قم می‌شود، اما با وجود فعالیت هفت هزار هنرمند، این شهر محل متمرکزی برای فروش صنایع دستی ندارد و وعده احداث بازارچه صنایع دستی بعد از گذشت دو دهه همچنان بر روی کاغذ مانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بازارچه دائمی صنایع دستی قم طرحی که قرار بود موتور محرک اشتغال ۷۰ رشته هنری از قبیل فرش، انگشتر سازی، چرم دوزی و سفال گری باشد و با هدایت گردشگران، ارزآوری و رونق را برای هنرمندان به ارمغان بیاورد، اما این طرح، پس از گذشت نزدیک به دو دهه از اولین زمزمه‌هایش، همچنان بر زمین مانده است.

دو دهه تأخیر یعنی صدها هنرمندی که دلسرد شدند، کارگاه‌هایی که تعطیل شدند و میراثی که در حال فراموشی است.