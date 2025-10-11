به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در روزگاری که بسیاری از خانواده‌ها به داشتن یک یا دو فرزند اکتفا می‌کنند، منزل آقا مهدی و هاجر خانم در روستای خلیل آباد تفت، پر از هیاهو و امید و زندگی است.

پدر خانواده ۴۴ سال و مادر هم ۳۷ سال دارد. آنها با ۴ فرزند خود، زندگی پر از نشاط را سپری می‌کنند. آقا مهدی می‌گوید: وجود بچه‌ها، نه تنها سختی به زندگی اضافه نکرد بلکه مایه اصلی برکت و رونق روزگارشان است.

مهمترین اتفاق اخیر این خانواده، ازدواج تک دختر خانواده است که ورود داماد جوان، جمع صمیمی شان را شادتر کرده است.

هاجر خانم هم می‌گوید: وجود بچه‌ها مایه‌ی آرامش روح و روانش شده و تولد هر کدامشان، عشق و امید دوچندان را به زندگی بخشیده است.

این زوج جوان فرزند را ثروت و سرمایه زندگی و گرمای خانه را از وجود فرزندان می‌دانند.