\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b \u0648\u062d\u06cc\u062f \u0632\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u062e\u0634 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0647\u06cc\u0626\u062a \u0627\u062a\u0648\u0645\u0628\u06cc\u0644\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631\u0633\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0641\u0631\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0648\u062c\u0631\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0