به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هاشمی با اشاره به تلاش شبانه روزی برای رفع ایرادات این ورزشگاه گفت: زیرسازی و تعویض چمن ورزشگاه با کشت چمن طبیعی چهار فصل، گرمایش چمن طبیعی، جایگاه خبرنگاران، تعمیر تابلوی ورزشگاه داخل زمین، افزایش نور ورزشگاه در مرحله اول و تعویض و تعمیر اتاق کنفرانس خبری از جمله اقدامات انجام گرفته است.

وی همچنین تعویض ورودی خبرنگاران، تعمیر و افزایش میکسدون تیم ها، تعمیر ورودی تیم‌ها و رمپ اتوبوس های اتاق رسانه، اتاق یگان ویژه، اتاق توپ جمع کنان، اتاق عکاسان و استودیوی صداوسیما در مرحله دوم را مهمترین اقدامات انجام شده برای آمادگی ورزشگاه شهید نصیری برای میزبانی از بازی‌های چادرملو در لیگ برتر برشمرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان افزود: برای بهسازی ورفع ایرادات و آمادگی ورزشگاه شهید نصیری بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

گفتنی است مسؤل استانداردسازی ورزشگاه‌ها فردا برای چندمین بار به یزد سفر می‌کند و در صورت تایید، بازی چادرملو اردکان و خیبر خرم آباد از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، روز دوم آبان ماه در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار خواهد شد.