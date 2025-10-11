کمبود دو متخصص، عامل اصلی تراکم نوبتدهی در بیمارستان تامین اجتماعی قزوین
وعده رئیس بیمارستان تامین اجتماعی قزوین: در چند ماه آینده با افزایش تعداد متخصصین در رشتههای ارتوپدی و مغز و اعصاب مشکل نوبتدهی حل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
دکتر مجید کمالی، رئیس بیمارستان تأمین اجتماعی قزوین، در پاسخ به انتقادات گسترده مبنی بر سختی نوبتگیری از طریق کد دستوری *1420*6655# و انتظار طولانی، اعلام کرد: با پیگیریهای صورت گرفته، افزایش تعداد متخصصین مغز و اعصاب و ارتوپدی در دستور کار قرار دارد و انتظار میرود این کمبودهای حاد درمانی در چند ماه آینده برطرف شود.
وی ضمن تأیید وجود تراکم شدید در این دو رشته به دلیل کمبود پزشک، از راهاندازی شیفت عصر درمانگاه به عنوان یک اقدام کوتاهمدت خبر داد و تأکید کرد : نیمی از ظرفیت نوبتها به صورت حضوری و نیمی دیگر از طریق سیستمهای از راه دور مدیریت میشود.
دکتر کمالی همچنین یادآور شد: ظرفیتهای محدودی برای سالمندان و بازنشستگان بهصورت حضوری یا از طریق معرفینامههای محلی در نظر گرفته شده است.