به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب یک نشان طلا، چهار نقره، یک برنز و ۳۸۸ امتیاز در جایگاه نخست قهرمانی تیمی جهان ایستاد و برای دومین بار قهرمان شد.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در پیامی قهرمانی ایران در مسابقات وزنه‌بردانی جهان در نروژ را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرزندان ایران در نبرد با پولاد سرد، عرصه‌ی رقابتی جهانی وزنه‌برداری در فورده نروژ را به نشانی واضح از عزت و اقتدار وزنه‌برداری ایران تبدیل کردند و با یک نشان طلا، چهار نقره و یک برنز، قهرمانی دنیا را برای دومین بار در قالب ترکیبی جوان، رقم زدند تا طنین سرود ایران عزیز و اهتزاز پرچم پرافتخار کشورمان بار دیگر غرور و نشاط برای ملت سرافراز ایران به ارمغان آورد.

به مدال آوران، کادرفنی و سرپرستی و کادر مدیریتی فدراسیون تبربک می‌گویم و امید و انتظار دارم که مسیر پرافتخار وزنه‌برداری که با جوانگرایی روشن شده است، پرشتاب‌تر از همیشه، عزت آفرینی در بازی‌های آسیایی ناگویا و باری‌های المپیک لس‌آنجلس را هم نشانه بگیرد.