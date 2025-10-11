مستند «رئیس المجاهدین» اثری فاخر از هنرمند قزوینی، سجاد امیریزدانی، است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و اسناد تاریخی، به بازخوانی زندگی و مبارزات میرزا حسن شیخ‌الاسلام قزوینی، یکی از چهره‌های برجسته نهضت مشروطه، می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امیری یزدانی، نویسنده و کارگردان مستند رئیس المجاهدین در خبر 20 شبکه قزوین گفت: سوژه اصلی این مستند میرزا حسن شیخ الاسلام قزوینی (رئیس المجاهدین)، یکی از ستون‌های اصلی انقلاب مشروطه که نقش کلیدی در شکل‌گیری مقاومت و بقای مجلس داشته اما مغفول مانده است.

وی تأکید کرد: برای احیای این بخش از تاریخ ایران و برجسته کردن نقش قزوین در مشروطه، از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی در بازسازی اسناد و تصاویر تاریخی بهره برده؛ تجربه‌ای که چالش‌های خاص خود را نیز به همراه داشته است.

وی با اشاره به چالش فنی این مستند گفت: بزرگترین چالش فنی، رعایت محدودیت‌های موجود در منابع تصویری ایرانی مرتبط با تاریخ ایران در هنگام استفاده از هوش مصنوعی برای بازسازی چهره یا محیط بوده است.

جلسه نقد و بررسی مستند «رئیس المجاهدین» فردا در دانشگاه صدا و سیما برگزار می‌شود.