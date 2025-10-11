همزمان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و هفته تربیت‌بدنی و ورزش، مسابقات دواتلون در شهر کهک قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات دواتلون همزمان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و هفته تربیت‌بدنی و ورزش به میزبانی شهر کهک برگزار شد.

این رقابت‌ها با هدف ترویج ورزش همگانی و افزایش نشاط اجتماعی در سه رده سنی برگزار گردید و در پایان، به نفرات برتر هر گروه مدال، حکم قهرمانی و جوایز نقدی اهدا شد.

در رده سنی ۷ تا ۱۰ سال، محمدطه وطن‌پرست عنوان قهرمانی را کسب کرد، امیرعلی کاکایی در جایگاه دوم ایستاد و علیرضا حکمت‌مهر به مقام سوم دست یافت.

در رده سنی ۱۱ تا ۱۳ سال نیز غلامرضا غلامیان مقام نخست را به خود اختصاص داد، امیرایلیا مرسلی دوم شد و ماهان کاظمی عنوان سوم را از آن خود کرد.

همچنین در رده سنی ۱۳ تا ۱۶ سال، امیرحسین فکوری موفق به کسب مقام اول شد، محمدمهدی مهرعلی عنوان دوم را به دست آورد و پارسا استادیان در جایگاه سوم قرار گرفت.

