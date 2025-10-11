ریکاوری بازیکنان تیم ملی فوتبال در دبی
بازیکنان تیم ملی فوتبال ساعتی پس از سفر به دوبی، تمرین ریکاوری خود را برگزار کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، این تمرین ریکاوری در سالن بدنسازی هتل محل اقامت تیم ملی و با نظارت مربیان تیم انجام شد تا بازیکنان با این تمرین، آماده برنامههای تاکتیکی امیر قلعهنویی برای دیدار سه شنبه شب برابر تانزانیا شوند.
در این تمرین میلاد محمدی که صبح امروز به تیم ملی دعوت شد نیز حضور داشت.
تیم ایران فردا یکشنبه نخستین تمرین تاکتیکی خود را در دوبی برای دیدار مقابل تانزانیا برگزار خواهد کرد.