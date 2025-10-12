\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632\u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646\u061b \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633 \u062c\u0633\u062f \u062f\u0648\u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u062f\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0634\u062f.