سرپرست اداره بهزیستی کیش از آغاز غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم کودک ۳ تا ۶ سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی، افزود: غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم کودک ۳ تا ۶ سال از فردا ۲۰ مهر تا ۳۰ مهر در کیش اجرا میشود.
او افزود: والدین برای انجام غربالگری کودکانشان میتوانند از ساعت ۱۰ تا ۱۴ و روزهای شنبه تا چهارشنبه به نشانی میدان سعدی، خیابان اقبال، اداره بهزیستی کیش، طبقه اول مراجعه کنند.
سرپرست اداره بهزیستی کیش، گفت: والدین شناسنامه فرزندان خود را همراه داشته باشند.