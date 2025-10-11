به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی، افزود: غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم کودک ۳ تا ۶ سال از فردا ۲۰ مهر تا ۳۰ مهر در کیش اجرا می‌شود.

او افزود: والدین برای انجام غربالگری کودکانشان می‌توانند از ساعت ۱۰ تا ۱۴ و روز‌های شنبه تا چهارشنبه به نشانی میدان سعدی، خیابان اقبال، اداره بهزیستی کیش، طبقه اول مراجعه کنند.

سرپرست اداره بهزیستی کیش، گفت: والدین شناسنامه فرزندان خود را همراه داشته باشند.