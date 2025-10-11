وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از سکوهایی که با استفاده از هوش مصنوعی برای شناخت بهتر و بیشتر گنجینه های ادب فارسی فعالیت می کنند ، حمایت می کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ستار هاشمی در مراسم یادروز حافظ افزود: با بهره گیری از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی می توان گامی بزرگ برای حفظ و ترویج میراث ادبی ایران برداشت.

وزیر ارتباطات به فرصت های هوش مصنوعی برای فهم بهتر اشعار فارسی اشاره کرد و گفت : غزلیات حافظ با پیچیدگی زبانی و معنایی راه را برای مخاطبان امروز دشوار می کند اما هوش مصنوعی با تحلیل مناسب ، تفاسیر دقیق تری از اشعار حافظ ارائه می دهد و باعث فهم عمیق تر اشعار این شاعر بلند آوازه برای مخاطبان می شود .

هاشمی به چالش های هوش مصنوعی در ارتباط با ادب فارسی هم اشاره کرد و گفت: اگر چه ابزار قدرتمندی بنام هوش منصوعی در اختیار داریم اما هوش مصنوعی هنوز در پردازش عمیق اشعار فارسی نیازمند پیشرفت و توسعه است .

مراسم بزرگداشت حافظ ، امشب با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، جمعی از مسوولان استانی، اساتید دانشگاه ، حافظ پژوهان ، محققان و جمعی از مردم شیراز در آرامگاه خواجه اهل راز برگزار شد.