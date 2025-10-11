به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم با هدف ارتقاء جایگاه زنان و تقویت نهاد خانواده در شهر مقدس قم فعالیت‌های گسترده‌ای را در دستور کار خود قرار داده است. این کمیسیون، به عنوان یکی از ارکان مهم شورا، با بررسی مسائل و چالش‌های زنان و خانواده، برنامه‌ها و طرح‌های متعددی را جهت بهبود شرایط زندگی، افزایش مشارکت اجتماعی و حمایت از حقوق بانوان تدوین و پیگیری می‌کند.

رئیس کمیسیون زنان و خانواده شورای شهر قم در این باره گفت: راه اندازی فرهنگسرا‌ها و نمایشگاه‌های کارآفرینی و اشتغالزایی از مهمترین برنامه‌های این کمیسیون است.

معصومه آمره افزود: ما معتقدیم که تقویت جایگاه زنان و خانواده، کلید توسعه پایدار و پیشرفت هر جامعه‌ای است؛ در این مسیر، با جدیت تمام پیگیر تحقق حقوق و مطالبات بانوان و خانواده‌ها خواهیم بود.