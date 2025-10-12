به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نامدار صیادی گفت: لرستان با تولید سالانه ۲۴ هزار تن و ۴۰۰ کیلوگرم گردو از سطح زیرکشت ۱۴ هزار و ۶۰۰ هکتار، رتبه سوم کشور را در تولید این محصول به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به شرایط اقلیمی مناسب و توسعه ی باغ‌های گردو در استان افزود:میانگین عملکرد گردو در استان یک تن و هشت دهم در هکتار و شهرستان سلسله با عملکرد دو تن و دو دهم در هکتار است.

وی با بیان اينکه سلسله رتبه نخست تولید گردو در استان را دارد، گفت:. پیش بینی می شود امسال بیش‌ از پنج هزار تن گردو از باغ های این شهرستان برداشت شود.

صیادی گفت:ارقام عمده گردو شامل بذری، ژنوتیپ‌های برتر و ارقام اصلاح‌شده چندلر، فرنور و فرانکت است که سازگاری خوبی با شرایط آب‌و‌هوایی لرستان دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه برداشت گردو تا اواخر مهرماه ادامه دارد،افزود: برنامه‌ریزی برای توسعه باغ ها و ارتقای عملکرد در واحد سطح از اولویت‌های جهاد کشاورزی در این حوزه است.