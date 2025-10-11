به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس در نشست با رایزنان بازرگانی کشور‌های حاشیه خلیج فارس شامل عراق، ترکیه، امارات، قطر که با هدف معرفی ظرفیت‌های صادراتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه مسائلی که توسط رایزنان ایران در کشور‌های حاشیه خلیج فارس مطرح شد ارزشمند بود مهم‌ترین کار تبادل اطلاعات از کشور‌های مقصد و مبدا جهت توسعه تجارت است.

وی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با کشور‌های عضو اوراسیا در ۲۱ خرداد ماه افزود: در نشست مذکور هم اطلاعاتی پیرامون ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گیلان برای توسعه تبادلات و همکاری‌های اقتصادی به اشتراک گذاشته شد قطعاً تداوم چنین جلساتی منجر به رونق اقتصادی و آبادانی ایران و گیلان می‌شود.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه گیلان پل ارتباطی تجاری اوراسیا و کشور‌های خلیج فارس است، گفت: گیلان به لحاظ برخورداری از مرز‌های دریایی، زمینی، ریلی و هوایی می‌تواند پایگاهی برای تجار و بازرگانان کشور‌های عضو اوراسیا و همچنین کشور‌های حاشیه خلیج فارس باشد.

وی با بیان اینکه در بنادر گیلان همزمان فرصت تخلیه و بارگیری کشتی‌ها به ظرفیت ۲۰ میلیون تن وجود دارد، گفت: بر اساس گزارش‌ها در سال گذشته یک و نیم میلیارد دلار کالا از مرز‌های گیلان صادر و وارد شده است، با وجود چنین ظرفیتی در ساحل خزر می‌توان تبادلات تجاری را رونق بخشید.

حق‌شناس با برشمردن ظرفیت‌های کشاورزی استان بیان کرد: ۲۰۰ هزار تن تولید کیوی در استان داریم که ۱۰۰ هزار تن را می‌توانیم صادر کنیم حتی در بخش‌های دیگر کشاورزی نظیر زیتون، چای، برنج و بادام زمینی قابلیت صادرات داریم که نیاز است این اطلاعات و ظرفیت‌ها به درستی معرفی و شناسانده شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان گیلان تصریح کرد قبل از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی هفته ۲۵۵ پرواز از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت انجام می‌گرفت، گفت: آمادگی داریم که پرواز‌ها به مسقط، دوحه، دبی و استانبول از فرودگاه رشت انجام گیرد، با توجه به اینکه گیلان یک استان ۴ فصل است توسعه پرواز‌ها می‌تواند به رونق گردشگری کمک کند.

استاندار گیلان ادامه داد: در سال آبی گذشته که مناطق مختلف کشور به صورت میانگین با کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها مواجه بودند، ما در گیلان یک‌هزار و ۴۷ میلیمتر بارش باران داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش هم داشته و این ظرفیت برای کشور‌های عربی جذابیت دارد و می‌تواند مقصد گردشگری آنان باشد.

حق‌شناس بیان کرد: بنادر انزلی و کاسپین و آستارا از بنادر مهم و راهبردی کشور هستند که ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه ۲۰ میلیون تن کالا را دارند و از این ظرفیت آنطور که باید استفاده نشده می‌طلبد که شرکت‌های فورواردر به این ظرفیت توجه کنند.

وی با بیان اینکه گیلان در صنعت مرغداری هم از ظرفیت بالایی برخوردار است و ۱۰ درصد از مرغ ایران در استان تولید می‌شود، افزود: در بنادر استان ظرفیت‌ها سیلویی داریم و امکان تخلیه و بارگیری غلات به سهولت وجود دارد و این ظرفیت بی‌نظیری است که می‌تواند با توجه به نیاز کشور‌های عربی به غلات، مورد توجه تجار و بازرگانان قرار گیرد.

حق‌شناس با اشاره به میزبانی گیلان از اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر بیان کرد: ۲۷ و ۲۸ آبان ماه اجلاس استانداران خزر با حضور ۱۱ استاندار حاشیه دریای خزر و استانداران استان‌های شمالی ایران و همچنین چهار استاندار استان‌های جنوب کشور در رشت برگزار می‌شود، هدف از این اجلاس تبادل مسائل اقتصادی، تجاری و فرهنگی است، از شما رایزنان بازرگانی کشور‌های حاشیه خلیج فارس برای شرکت در این اجلاس دعوت می‌کنم.

وی ادامه داد: تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر ما اعمال شده باید از ظرفیت این اجلاس برای توسعه تبادلات و همکاری‌ها استفاده کنیم و محور این تبادلات دریای خزر است تا بتوانیم کریدور شمال جنوب را فعال کنیم.

حق شناس با اشاره به تکمیل راه آهن رشت به آستارا بیان کرد: تکمیل این خط ریلی مطالبه ملی و همچنین رئیس جمهور کشور روسیه است لذا تکمیل و بهره‌برداری از این خط ریلی باعث می‌شود که مسیر حمل و نقل کالایی بین دو کشور تسهیل شود.

استاندار گیلان تاکید کرد: تکمیل خط ریلی راه آهن رشت به آستارا یک مسئولیت تاریخی است و باید این مسیر را فعال کنیم و از این طریق بتوانیم رونق تجارت را برای کشور و استان رقم بزنیم.