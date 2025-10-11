پخش زنده
حدود ۹۰ درصد کودکان قبل از ۷ سالگی دچار پوسیدگی دندانها میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرگروه سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری میزان پوسیدگی، پرکردن و کشیدگی دندانهای کودکان را بیشتر از میانگین کشوری عنوان کرد.
هاجر قهرمان گفت: طرح پویش ملی سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی با تاکید بر شعار ۲ تا ۲ یادت نره، ۲ بار مسواک در روز، هر بار ۲ دقیقه آغاز شد.
وی افزود: حدود ۹۰ درصد کودکان در شروع سن مدرسه از پوسیدگی دندانها رنج میبرند.
وی ادامه داد: اگر پوسیدگی دندانی در کودکان درمان نشود، باعث درد و ناراحتی، سوء تغذیه، کاهش تمرکز و یادگیری میشود.