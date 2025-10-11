علیرضا عقیدت‌مند، قهرمان بیست‌و‌چهارمین دوره مسابقات شطرنج سریع کیش شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بیست‌و‌چهارمین دوره مسابقات شطرنج سریع کیش با حضور جمعی از شطرنج‌بازان کیش برگزار شد.

این رقابت ها در هفت دور با حضور شطرنج بازان، برگزار شد و نتایج نهایی اعلام شد.

علیرضا عقیدت‌مند عنوان قهرمانی را کسب کرد و محمدجواد مطهری و رضا نورمحمدی به ترتیب دوم و سوم شدند.

مهراد طاهرخانی نیز به‌عنوان برترین بازیکن زیر ۱۴ سال، رایان فردوست برترین بازیکن زیر ۱۲ سال و کیان پویانفر برترین بازیکن زیر ۱۰ سال معرفی شدند.

داوری این رقابت‌ها بر عهده خانم بهرام‌بیگی بود.