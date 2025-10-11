به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ غلامحسین آزاد اظهار داشت: باتوجه به ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور را دارند به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شورا‌های اسلامی کشور محروم هستند بنابراین از سه ماه قبل نباید در آن پست شاغل باشند.

فرماندار خوی ادامه داد: مدیران مناطق، نواحی شهرداری، موسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محروم هستند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

وی تصریح کرد: اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز طی مدت عضویت در شورا‌های اسلامی نمی‌توانند در دهیاری و شهرداری، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود، دبیرخانه هر یک از شورا‌های روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه، شورای عالی استان‌ها و مسؤولیت‌های مذکور در بند‌های ۱، ۲ و ۳ این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی وطرحی (پروژه‌ای)، مشغول به کار شوند.

آزاد تاکید کرد: آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده‌اند به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می‌شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.

گفتنی است استانداران، معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی و رؤسای شعب آنها، روسای بانک ها، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام پزشکی، کشاورزی، پرستاری و نظام مهندسی، اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی غیرکشوری، هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان ها، شرکت‌های دولتی، نهاد‌ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شورا‌های اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

شایان ذکر است انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.