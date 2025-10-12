دادستان تهران امروز بعد از بازدید از برخی واحد‌های تولیدی در شهرک صنعتی عباس‌آباد، در جلسه بررسی مشکلات این شهرک حضور پیدا کرد.

دادستان تهران پس از بازدید از چند واحد تولیدی در این شهرک صنعتی، در جمع فعالان حوزه تولید گفت: ناترازی انرژی، نبود مدیریت در حوزه آب، سر و سامان دادن وضع نیروی کار و اتباع و انباشت پسماند را سرفصل‌های اصلی مشکلات این شهرک صنعتی اعلام کرد.

صالحی درباره وضع جاده تهران به سمت شهرک صنعتی عباس‌آباد توضیحاتی ارائه کرد.

وی همچنین برای حل برخی مشکلات مثل ایجاد مکانی برای تخلیه پسماند شهرک صنعتی عباس آباد، مهلتی چند روزه تعیین کرد.