مسافران و گردشگران کیش، خاطرات سفر به شیراز و بهره مندی از جذابیت‌های استان فارس را بیان کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در هفته رویداد ایران جان، فارس ایران، مسافران و گردشگران کیش با اشاره به جذابیت‌های منطقه آزاد کیش از خاطرات سفر به استان فارس و بهره مندی از طبیعت و آثار تاریخی و سوغات شهر شیراز تعریف کردند.

آنان معتقدند استان فارس با دارا بودن مناطق تفریحی و تاریخی در کشور یکی از استان‌های مهم در جذب گردشگر است.

دارا بودن بیمارستان و انجام عمل‌های جراحی مختلف، پزشکان فوق تخصص و حرفه‌ای و دارا بودن پرواز‌ها به کیش و بالعکس از نقاط قوت استان فارس و شهر شیراز در حوزه گردشگری سلامت هستند.