برگزاری دو انتخابات میاندورهای همزمان با انتخابات سراسری شوراها در آذربایجان شرقی
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی از برگزاری دو انتخابات میاندورهای همزمان با انتخابات سراسری شوراها در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مرتض محمدزاده گفت:همزمان با انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اسفند ۱۴۰۵ دو انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نیز در استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.
وی افزود:انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر و بستانآباد و نیز انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در سطح استان آذربایجان شرقی برگزار میشود.
محمدزاده با اشاره به زمانبندی فرایندهای انتخاباتی افزود: مدیران و مسئولانی که قصد نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند باید تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ از سمت خود استعفا دهند.
وی خاطرنشان کرد: ثبتنام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۰ تا ۲۷ دیماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد. همچنین بر اساس قانون انتخابات داوطلبان میاندورهای مجلس شورای اسلامی باید دو ماه پیش از روز اخذ رای از مسئولیت خود استعفا دهند.