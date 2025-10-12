تبریک عراقچی به تیم ملی وزنهبرداری
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی قهرمانی تیم ملی وزنهبرداری ایران را تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، عراقچی در این پیام نوشت: تیم ملی ایران در مسابقات جهانی فورده نروژ با کسب ۶ مدال طلا، نقره و برنز، بار دیگر شکوه و قدرت ورزشکاران کشورمان را در عرصه جهانی به رخ کشید و افتخاری بزرگ برای ملت عزیز ایران رقم زد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: موفقیت چشمگیر پولادمردان وزنه برداری محصول پشتکار بیوقفه و هماهنگی مثال زدنی زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران است.
عراقچی گفت: این دستاورد ارزشمند را به همه اعضای تیم و علاقهمندان این رشته ورزشی تبریک عرض میکنم و آرزو دارم این مسیر افتخارآفرین با انگیزهای بیشتر ادامه یابد و الهامبخش سایر رشتههای ورزشی کشور باشد.