به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، عراقچی در این پیام نوشت: تیم ملی ایران در مسابقات جهانی فورده نروژ با کسب ۶ مدال طلا، نقره و برنز، بار دیگر شکوه و قدرت ورزشکاران کشورمان را در عرصه جهانی به رخ کشید و افتخاری بزرگ برای ملت عزیز ایران رقم زد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: موفقیت چشمگیر پولادمردان وزنه برداری محصول پشتکار بی‌وقفه و هماهنگی مثال‌ زدنی زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران است.

عراقچی گفت: این دستاورد ارزشمند را به همه اعضای تیم و علاقه‌مندان این رشته ورزشی تبریک عرض می‌کنم و آرزو دارم این مسیر افتخارآفرین با انگیزه‌ای بیشتر ادامه یابد و الهام‌بخش سایر رشته‌های ورزشی کشور باشد.