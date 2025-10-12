دیدار وزیر ورزش و جوانان با خانواده شهید ورزشکار حامد ضابط
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان شنبه ۱۹ مهرماه به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی با حضور در منزل شهید حامد ضابط یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامی داشت.
سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و سردار میرجلیلی رییس بسیج ورزشکاران در این دیدار دکتر دنیامالی را همراهی کردند.
همچنین در این دیدار سردار شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا و سردار آدینهوند، فرماندهی حفاظت از شخصیتها و دژبان فراجا نیز حضور داشتند.
لازم به ذکر است شهید ورزشکار حامد ضابط از پرسنل نیروی انتظامی بود که در درگیری با سارقین به درجه رفیع شهادت نائل آمد.