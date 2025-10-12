دیدار وزیر ورزش و جوانان با خانواده شهید ورزشکار حامد ضابط

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان شنبه ۱۹ مهرماه به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی با حضور در منزل شهید حامد ضابط یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامی داشت.