معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش اعلام کرد: آخرین دوره آمادگی نجات غریق درجه ۲ و ۱ بانوان و آقایان در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دارا بودن حداقل سن ۱۸ سال، ارائه گواهی نجات غریق و بیمه‌نامه ورزشی معتبر از شرایط شرکت در دوره آموزشی است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی می‌توانند با شماره ۴۴۴۲۲۵۱۱ داخلی ۱۰۷ با پیش شماره ۰۷۶ خانم رحیمیان تماس بگیرند.

براساس آئین نامه دوره آموزشی با تکمیل حداقل ظرفیت ۱۰ نفر داوطلب در بخش بانوان و یا آقایان برگزار خواهد شد.