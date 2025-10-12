خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سرهنگ «علی‌رضا یعقوبی» رئیس پلیس فتا ایلام اظهار داشت: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی شهروندان ایلامی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. به گزارش؛ سرهنگ «علی‌رضا یعقوبی» رئیس پلیس فتا ایلام اظهار داشت: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی شهروندان ایلامی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی افزود: افراد کلاهبردار در پوشش‌های مختلف با شهروندان ایلامی تماس می‌گیرند و پس از جلب اعتماد آنان، کد‌های احراز هویت را از شهروندان دریافت کرده و با دسترسی به موبایل بانک، موفق به خالی کردن حساب‌های بانکی می‌شوند.

سرهنگ یعقوبی اضافه کرد: پیامک‌های جعلی با موضوع شکایت از شما، ابلاغیه از طرف مامور پست، سهام عدالت، یارانه و... با سرشماره شخصی به شهروندان ارسال شده که با کلیک کردن بر روی لینک موجود در پیامک و هدایت به درگاه بانکی جعلی، موجودی حساب خالی می‌شود.

رئیس پلیس فتا ایلام یادآور شد: توصیه می‌شود در صورت دریافت تماس‌های مشکوک و پیامک‌های جعلی، قبل از هر اقدامی از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا ایلام مشورت کنید.